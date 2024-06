Rai Umbria e Suoni Controvento insieme per sociale

Quattro momenti di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di "grande sensibilità sociale", con l'obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti è il progetto che vede insieme, per la prima volta, Suoni controvento e Rai Umbria, nell'ottava edizione della manifestazione.

Nell'ambito del progetto "Ripartiamo dai territori" ci saranno quattro appuntamenti diversi per quattro location d'eccezione e tutti totalmente a ingresso gratuito. Dettagli e informazioni sono sul sito www.suonicontrovento.it.

Tra gli appuntamenti quello dedicato alla disabilità, il 12 luglio, a Perugia, S. Francesco al Prato, ore 18. "Disabilità e diversità tra sport e lavoro, ripartendo dai territori" il tema dell'appuntamento. L'evento sarà completamente seguito da un interprete Lis e una audiodescrizione per i non vedenti grazie a Rai Pubblica utilità. Introduce i lavori Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di giornalismo di Perugia ed è previsto l'intervento della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Tra i relatori Alessandra Locatelli, ministra per la disabilità, Paola Fioroni, presidente Osservatorio disabilità Regione Umbria, Giuseppe Sangiovanni, direttore Rai Pubblica utilità, Domenico Ignozza, presidente Regionale Coni, Francesca Cesarini, atleta e influencer, Marina Cuollo, fondazione Diversity, Maria Rosi, responsabile scuola per il Cip Umbria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA