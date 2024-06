Operaio colpito da bombola di azoto mentre lavora

Incidente sul lavoro alla stazione ferroviaria di Terni. Mentre venivano movimentate alcune bombole di azoto utilizzate per un impianto automatico di spegnimento antincendio una è caduta a terra e nell'impatto la valvola si è rotta. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco la bombola, vista la pressione interna, è finita quindi addosso ad un operaio ferendolo. E' stato subito soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.



