Mancini, importante via libera Usa su carne umbra di suino

Per il capogruppo regionale della Lega e presidente Commissione agricoltura e attività produttive, Valerio Mancini, "è di straordinaria importanza, e non solo dal punto di vista economico, il riconoscimento delle autorità Usa dell'assenza della malattia vescicolare nei suini del nostro territorio regionale creando così la possibilità di esportare i nostri prodotti in un mercato di grandissima rilevanza come quello statunitense".

"Ricordo di aver iniziato personalmente questa battaglia nel 2020 - spiega Mancini in una nota - a seguito di un'accorata segnalazione dell'amministratore delegato del gruppo Alimentare Valtiberino, di Citerna, Cristiano Ludovici. Problematica che fu rimarcata anche alle precedenti Amministrazioni regionali senza però avere risposte e soluzione in merito. Ho quindi immediatamente condiviso il problema con l'assessore Michele Fioroni e quindi con la presidente Donatella Tesei ed insieme abbiamo provveduto a portare l'istanza sui tavoli ministeriali.

Oggi possiamo dire, con grande soddisfazione, di essere riusciti a risolvere un'annosa, importante, questione. Alla luce di questo eccellente risultato diventa ancor più importante la tutela della salute dei suini rimanendo, come lo è oggi, territorio libero dalla peste suina, garantito dal sistema sanitario e venatorio della nostra regione. Quindi, in ambito venatorio, come la Lega ha sempre evidenziato, è necessario eradicare la specie cinghiale riportando i capi ad un numero congruo al fine di scongiurare i pericoli della peste suina a garanzia della salute, dell'incolumità pubblica, dell'agricoltura e dell'economia".

In conclusione, Mancini, condividendo la soddisfazione espressa dal presidente del Consorzio del prosciutto di Norcia Igp, Pietro Bellini il quale, grazie a questo provvedimento, prevede "un aumento immediato della produzione del 20 per cento e che dovrebbe valere un giro di affari di oltre 10 milioni di euro", tiene a precisare come "ancora una volta il Gruppo regionale della Lega, che ho l'onore di presiedere e che ringrazio, ha dimostrato la sua fortissima vicinanza al sistema agro-alimentare umbro". "Oggi - conclude - aziende della Valnerina, quanto dell'Altotevere e di altri territori umbri hanno la possibilità di poter programmare un ampliamento aziendale che significherebbe, insieme ad un maggiore fatturato, anche un importante incremento dei livelli occupazionali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA