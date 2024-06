Appello Ascani e Verini per il voto ai ballottaggi

"Domenica e lunedì prossimi si vota anche in Umbria per i ballottaggi. Invitiamo tutti ad andare o tornare ai seggi. A Perugia con Vittoria Ferdinandi, a Foligno con Mauro Masciotti, a Orvieto con Stefano Biagioli e a Bastia con Erigo Pecci c'è la possibilità di riportare alla guida di queste città persone e forze fresche, capaci e motivate" è l'appello della deputata Anna Ascani e del senatore Walter Verini, Pd, in vista dei ballottaggi nei Comuni. "Persone e forze politiche e civiche in grado di affrontare e risolvere i problemi della vita quotidiana dei cittadini e al tempo stesso indicare e costruire visione e futuro, mancati in questi ultimi anni, a causa di una destra inadeguata e con scarsa cultura amministrativa e di governo" sostengono in una nota.

"In particolare a Perugia - sottolineano Ascani e Verini - si gioca una sfida rilevantissima. Ferdinandi è letteralmente a un passo dalla vittoria ma in questi giorni occorre moltiplicare ogni sforzo per questo obiettivo. Il suo entusiasmo, le sue capacità, la sua determinazione, il suo coraggio potranno portare nel capoluogo regionale la prima sindaca donna. Vittoria è profondamente legata alla comunità perugina, ad esperienze sociali e civiche che potranno offrire alle istituzioni e alla politica uno slancio nuovo, una partecipazione autentica, una attenzione vera e concreta ai problemi delle persone, ai diritti sociali e civili contro ogni discriminazione e, al tempo stesso, la capacità di restituire a Perugia quello slancio verso il futuro e l'innovazione che aiuteranno la città e l'intera Umbria. Scegliere Vittoria Ferdinandi vuol dire scegliere una donna capace, una persona perbene, animata da valori forti e capacità di soluzioni concrete. E vuol dire voler bene a Perugia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA