Lorenzo Fontana, valorizzare tutti i segnali di pace

"In questo momento è importante valorizzare tutte le cose che possono dare segnali di pace": è quanto ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parlando da Norcia, a margine dell'inaugurazione del nuovo monastero benedettino. "Abbiamo visto anche il Papa in questi giorni al G7 e penso che sia stata una cosa veramente importante la sua presenza" ha aggiunto. "Da qui - ha sottolineato Fontana - parte un messaggio di questa comunità che fa della pace la sua struttura fondante. In questo determinato momento storico penso che valorizzare questi segnali sia importantissimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA