Tesei, su Monteluce drammatica eredità ma mai arresi

"Quella del Comparto Monteluce è la drammatica eredità di una sciagurata gestione passata; noi non ci siamo mai arresi, ed oggi, dopo aver ricomposto il complicato puzzle tessera dopo tessera per quattro anni, riusciamo a vedere la luce e ad essere ottimisti per il futuro di un quartiere storico della città che rischiava di diventare terra di nessuno": a sottolinearlo è la presidente della Regione Donatella Tesei. "Come previsto in questi giorni abbiamo concordato con la nuova proprietà il cronoprogramma dei lavori per la riqualificazione del comparto Monteluce. Entro settembre saranno fatti interventi di sistemazione, pulizia, messa in sicurezza e urbanizzazione del quartiere. Si stanno anche studiando soluzioni di controllo remoto per ottimizzare sicurezza e fruibilità" spiega su Facebook la governatrice.

"Sul fronte pubblico - ha reso noto ancora Tesei -, proseguono i colloqui tra nuova proprietà e Comune di Perugia per la valorizzazione di parti del comparto anche dedicate all'edilizia residenziale, mentre la Regione, tramite Usl 1, entro fine mese stipulerà il contratto di acquisto per l'immobile per la Casa di comunità dando il via alle procedure per l'appalto dei lavori: al termine offriremo servizi sanitari a circa 2.000 cittadini al giorno. Ater può ora acquisire il piano terra dell'immobile già utilizzato da Adisu ampliando così l'offerta di servizi agli studenti dell'Università di Perugia.

Per favorire l'aggregazione, insieme ad Ampre Reoco, stiamo pianificando eventi sociali nella storica piazza di Monteluce".





