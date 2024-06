Partiti gli Avanti tutta days nel segno di Leonardo Cenci

Partita la 12/a edizione degli "Avanti tutta days" che nel ricordo e nello spirito di Leonardo Cenci animeranno Perugia il 14, 15 e 16 giugno per iniziativa della fondazione Avanti tutta.

La tre giorni - ricordano gli organizzatori in una nota - è sostenuta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Cesvi attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Gli Avanti tutta days si pongono l'obiettivo di diffondere tra la popolazione i principi di sport, salute e solidarietà, per prevenire le malattie oncologiche. L'area verde di Pian di Massiano, percorso verde Leonardo Cenci, diventa così il luogo ideale dove accogliere numerosi operatori nell'ambito dello sport, sanitario e del sociale, in un evento unico nel suo genere e che richiama mediamente migliaia di visitatori.

"Inauguriamo questa edizione con grande entusiasmo - ha annunciato il presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci - e una grande voglia di tenere vivi i valori che ha diffuso in vita mio fratello Leonardo. Sport, salute e solidarietà, con la voglia di coinvolgere quanti più cittadini possibili in quel concetto più ampio di prevenzione. Grazie al Progetto Formula, gli Avanti Tutta days acquisiscono una dimensione sempre più importante, con l'obiettivo di avere maggiore consenso non solo a livello territoriale ma anche nazionale".

"Siamo orgogliosi di aver sostenuto con successo questo progetto di cui condividiamo i valori e l'impegno nel promuovere lo sport quale strumento di benessere e salute" il commento di Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. "Grazie al programma Formula ed in collaborazione con Cesvi e decine di realtà locali - ha aggiunto -, Intesa Sanpaolo ha attivato in Toscana e in Umbria la raccolta di 1,5 milioni di euro a favore di 12 progetti a forte impatto sociale".

"Quest'importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito Esg. Il progetto Avanti tutta days è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi", aggiunge Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi.

All'inaugurazione che si è tenuta presso l'area incontri degli Avanti Tutta Days (percorso verde), ha preso parte la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha ricordato la straordinaria figura di Leonardo Cenci e sottolineato l'importanza dei valori trasmessi. Presente anche il professor Roberto Rettori, delegato per il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, che ha ricordato l'importanza del protocollo di intesa tra l'ateneo e la Fondazione. Infine il messaggio del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha voluto inviare una testimonianza "in ricordo dell'amico Leo" e a supporto della manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA