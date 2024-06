Donna accoltellata, compagno ha portato le figlie fuori di casa

Ha portato le due figlie fuori di casa affidandole a un parente, il marocchino di 34 anni arrestato per avere ferito gravemente la compagna a coltellate. Ha quindi avvisato un vicino facendo soccorrere la moglie. Il quadro sta emergendo dagli accertamenti condotti dai carabinieri e coordinati dalla procura di Perugia.

In particolare l'uomo avrebbe svegliato la figlia che dormiva. L'altra bambina, di cinque anni, era invece in braccio alla madre ed è stata colpita alle gambe dall'uomo (le sue condizioni non sono comunque particolarmente gravi).

In corso verifiche anche sulla possibilità che il trentaquattrenne fosse stato inquisito in passato per droga e sulla regolarità della sua presenza in Italia.



