14 docenti Università Studi di Perugia in Best Scientists

Sono 14 i docenti del dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia presenti nel Best Scientists 2024, la classifica che analizza il lavoro accademico delle scienziate e degli scienziati di tutto il mondo, misurando l'impatto scientifico di ciascun autore e autrice sulla scorta del numero delle pubblicazioni e delle citazioni ricevute.

Si tratta dei professori Giuseppe Ambrosio per la Medicina, disciplina per la quale sono stati esaminati 70.665 scienziati, Silvia Bozza (Microbiologia, 44.555), Cinzia Costa (Neuroscienze, 30.076), Massimiliano Di Filippo (Neuroscienze), Francesca Fallarino (Immunologia, 11.977 ricercatori), Stefano Fiorucci (Medicina), Roberto Gerli (Immunologia), Patrizia Mecocci (Medicina), Antonella Mencacci (Microbiologia), Lucilla Parnetti (Medicina), Carlo Perricone (Microbiologia), Andrea Raballo (Psicologia), Alessandro Tozzi (Neuroscienze), Teresa Zelante (Microbiologia).

"L'inclusione di ben 14 tra scienziate e scienziati dell'Università degli Studi di Perugia nel prestigioso novero dei Best scientist 2024, costituisce per il nostro Ateneo motivo di lustro e di orgoglio, nonché ulteriore testimonianza della qualità, riconosciuta a livello internazionale, dell'attività di ricerca condotta nei nostri laboratori" sottolinea il rettore, Maurizio Oliviero. "L'Ateneo - aggiunge in una nota -, nel continuare a mettere disposizione del benessere delle persone e della crescita del territorio le proprie eccellenze, intende promuovere con sempre maggiore vigore il talento, la dedizione e l'impegno di chi, quotidianamente, contribuisce fattivamente all'avanzamento della ricerca scientifica e quindi della qualità della vita. Ricerca scientifica che, desidero sottolinearlo, costituisce un fondamentale pilastro nella costruzione di un futuro migliore, per noi e per i nostri giovani. Ai 14 Best Scientist UniPg rivolgo, pertanto, le mie più vive congratulazioni, anche a nome della comunità universitaria, certo che grazie all'impegno comune e condiviso, molti altri successi seguiranno a questo".

"Questo risultato straordinario riflette l'eccezionale talento e dedizione del nostro team e conferma anche l'eccellenza e l'impatto globale delle nostre attività di ricerca" dice il professor Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nel congratularsi per il risultato.



