Un pacchetto formativo per gli ospiti della Comunità Incontro

E' un pacchetto formativo dedicato ai ragazzi che stanno seguendo il percorso terapeutico presso la Comunità Incontro Onlus quello presentato a Molino Silla di Amelia. Con l'intervento, in videocollegamento, della ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

"Lo studio - ha detto, come riporta una nota della struttura di recupero - è un potente strumento di rigenerazione umana per riprendere un viaggio sospeso e impegnarsi per una vita libera dalle dipendenze".

Il pacchetto formativo, predisposto dalla Comunità Incontro insieme a Confapi Terni e alla Fondazione Et Labora, si articola in cinque corsi di formazione che si terranno nell'ambito dei piani formativi previsti dal Fondo per la Repubblica Digitale-Impresa sociale, nato da una partnership tra Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio. I corsi sono: applicativi per la gestione di un ufficio, software e contabilità, gestione del personale, software e contabilità avanzato, installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

"Le attività formative che abbiamo condiviso con Confapi Terni e Fondazione et labora - ha affermato il capo struttura della Comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi - consentiranno ai nostri ragazzi di acquisire un attestato e una nuova professionalità che, a conclusione del loro percorso terapeutico, potrà supportarli nel reinserimento sociale".

I corsi si svolgeranno presso il centro di formazione della Comunità Incontro a Molino Silla e i primi due moduli avranno inizio entro il mese di giugno.

Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente di Confapi Terni Michele Marinelli e il direttore Cesare Cesarini, insieme a Luca Tavolante in rappresentanza della Fondazione Et Labora.



