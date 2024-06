Tesei, in atto integrazione della rete sanitaria pubblica

Si inserisce "in quel necessario e funzionale processo che stiamo mettendo in atto di integrazione della rete sanitaria pubblica regionale e che rappresenta un nuovo tassello dell'ampliamento delle prestazioni di alta qualità offerte ai cittadini umbri dall'ospedale di Spoleto nell'ambito del Terzo polo" il primo intervento di chirurgia testa - collo eseguito nella struttura sanitaria spoletina. Lo sottolinea su Facebook la presidente della Regione Donatella Tesei ricordando che lunedì ci sarà la riattivazione della cardiologia sulle 24 ore.

"L'operazione - ricorda Tesei - è stata eseguita dall'equipe chirurgica dell'Azienda ospedaliera di Terni guidata dal professor Nicola Avenia, con il supporto dei colleghi dell'ospedale di Foligno e dei sanitari di Spoleto.

Ringrazio i professionisti di Terni, Foligno e Spoleto per il loro prezioso contributo".



