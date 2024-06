Padre Lucarelli Jr pubblica foto di Enzo Tortora, tante critiche

Ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Enzo Tortora, giornalista e conduttore televisivo vittima di un clamoroso errore giudiziario, Cristiano Lucarelli, padre di Mattia, condannato dal gup di Milano a tre anni e sette mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana di 22 anni.

L'ex attaccante e ora allenatore, in passato anche della Ternana, non ha messo alcuna didascalia all'immagine. In tanti su Instagram hanno però subito accostato la pubblicazione della foto di Tortora, un giorno fa, alla vicenda giudiziaria di Mattia Lucarelli. Criticando la scelta del padre. "Lascia in pace Enzo Tortora. Cosa c'entra con la vostra situazione?" è uno dei commenti. Ma qualcuno lo ha anche difeso: "Forza Mister Un abbraccio" ha scritto un altro utente di Ig.



