L'America protagonista del festival Villa Solomei

Propone concerti, conferenze, esposizioni nei luoghi più belli di Solomeo, il festival Villa Solomei che quest'anno, per la 25/a edizione, vede come Paese ospite l'America. "Note d'oltreoceano" il titolo scelto.

Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, sono in programma dal 28 giugno al luglio, con una anteprima il 23 giugno in occasione della Festa europea della musica. Il cartellone della rassegna annuale di musica classica e contemporanea, tra le più suggestive e attese dell'estate umbra, è stato illustrato in una conferenza stampa nel borgo medievale umbro da Carolina e Federica Cucinelli, affiancate dal direttore artistico Fabio Ciofini. Come ricordato, il festival prosegue quindi con le sue finalità del tutto coerenti con gli ideali umanistici di Brunello Cucinelli.

"Per questo particolare anniversario dei 25 anni - hanno affermato Carolina e Federica Cucinelli - abbiamo scelto l'America per portare una ventata di novità, con culture diverse che si uniscono per creare qualcosa di ancora più bello e tutto all'interno di quella atmosfera magica che si respira sempre a Solomeo".

Il festival, come spiegato poi da Ciofini, vedrà per tutte le cinque giornate una contaminazione con la musica di ogni genere che viene da oltre oceano, ed anche illustri artisti internazionali dagli Stati Uniti d'America alternarsi a grandi ospiti italiani. Spicca l'attrice Anna Foglietta, accompagnata al violoncello da Francesco Mariozzi, con una lettura dal titolo "Una Guerra" ispirata dal "Decamerone" di Michele Santeramo.

L'obiettivo - è stato spiegato - è infatti anche "di affrontare un argomento importante e sempre attuale, che è quello del migrante in viaggio in cerca di una vita degna di definirsi tale".

Protagonista sarà anche la voce profonda di Mario Biondi nel concerto chiuderà il Festival, con il concerto "Whisper Sounds".

Sarà accompagnato dalla Società Filarmonica di Solomeo, diretta da Francesco Verzieri.

In programma ci sarà poi il pianista e compositore, tra i musicisti di prim'ordine della musica contemporanea americana nonché vincitore di numerosi Grammy Award, Arturo O'Farrill insieme all'Afro Latin Jazz Orchestra.

Non mancherà chiaramente il meglio della musica gospel classica, della musica contemporanea e di altre corali, grazie al New York City Gospel Choir.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA