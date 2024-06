Busitalia attiva collegamenti per fioritura e per il mare

Busitalia, società del polo passeggeri del Gruppo FS, sostiene il turismo locale e amplia la propria offerta di servizi e collegamenti. Anche quest'anno sarà possibile raggiungere in autobus Castelluccio di Norcia per ammirare la Fioritura e le località balneari della costa tirrenica, Tarquinia e Montalto di Castro.

Nei fine settimana dal 15 al 30 giugno e il 6 e 7 luglio, sarà attivo il "Servizio Navette Fioritura 2024", che - spiega l'azienda di trasporto in una nota - collega i parcheggi del Comune di Norcia all'area di Castelluccio. E' operato con l'impiego di autobus, distribuiti in tre percorsi: navetta B1 (collega il parcheggio Scentinelle), operativa nei giorni di sabato e domenica; B2 (parcheggi Monti del Sole e Forca Canapine), sabato e domenica; A1 (collega il parcheggio Norcia Boeri), la domenica.

Il servizio, in esercizio dalle 8.30 alle 19 circa, sarà l'unico accesso alle aree della fioritura e dovrà essere "obbligatoriamente" prenotato e acquistato on-line sul sito marcheroma.contram.it (costi da 5,75 e 11,5 per viaggi andata e ritorno).

Dal 15 giugno al 25 agosto, tutti i sabati, le domeniche e i festivi, dalle ore 6:45 alle 19 circa, i viaggiatori potranno usufruire di un trasporto "comodo e sostenibile" - sottolinea Busitalia - tra Terni e le località balneari di Tarquinia e Montalto di Castro. Per usufruirne è obbligatoria la prenotazione del viaggio, entro le 12 del giorno lavorativo precedente la partenza contattando il numero telefonico 0744 492773 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19:30 e il sabato, dalle 7 alle 13:30) o recarsi presso la biglietteria Bus Terminal di Terni. In mancanza di prenotazione, l'accesso al servizio sarà consentito solo previa verifica della disponibilità di posti.

I biglietti, a seconda della località di partenza, hanno un costo che va da 8 a 10 euro per il solo viaggio di andata e da 14 a 18 per andata e ritorno. Possono essere acquistati tramite l'app Salgo (solo biglietti corse semplici), presso la biglietteria del bus terminal di Terni e direttamente dal conducente.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it



