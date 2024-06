Bori, 'Giunta Perugia dimezzato contributi per terremotati'

Per il segretario del Pd dell'Umbria, Tommaso Bori "la Giunta di destra del capoluogo ha più che dimezzato i contributi per l'autonoma sistemazione per i terremotati di Perugia". "Grave l'allarme che si è diffuso tra i cittadini di Sant'Orfeto che stanno usufruendo del Cas dopo il sisma del 2019 e che, se tale situazione fosse confermata, si troverebbero a far fronte ad un disagio notevole" aggiunge.

"Stigmatizziamo dunque qualsiasi azione amministrativa - afferma Bori in una nota - che possa andare in questa direzione e sottolineiamo, qualora fosse vero, che il Comune di Perugia non abbia pensato di integrare i fondi con risorse proprie o di muoversi sul fronte istituzionale, nel quale si vanta di consonanza politica con la maggioranza. Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di come la destra che ha governato fino ad ora sia brava solo a parole a tutelare i cittadini ma che, nei fatti, non si curi delle sorti di chi è in difficoltà.

Lo hanno dimostrato gli impegni non rispettati dal Parlamento, dal quale vengono partorite solo procedure e pochi stanziamenti.

Una serie di continue iniziative che servono più a prendere in giro i terremotati che a creare delle svolte concrete. Porteremo in consiglio regionale questa nuova denuncia con una interrogazione, nella consapevolezza che il centrodestra sia sempre di più double face, un bluff di buone intenzioni che nasconde noncuranza e incompetenza".



