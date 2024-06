L'associazione Amici di Simone ha donato all'hospice di Perugia un ecografo palmare wireless di ultima generazione. Un "apparecchio tecnologico avanti nel tempo" lo ha definito Susanna Perazzini, responsabile della struttura che ha sede nel parco Santa Margherita. L'ecografo, modello Cerbero 4.0 - B-Matrixsound dal valore di 3.600 euro, serve "per esami diagnostici, per il posizionamento di accessi vascolari e per migliorare la qualità della vita dei pazienti", ha aggiunto.

La donazione è stata ufficializzata in un incontro organizzato nella sala Paolo Pannacci, all'interno dell'hospice.

L'apparecchiatura, che potrà essere usata anche a domicilio, consentirà agli specialisti di garantire una prestazione che altrimenti dovrebbe essere erogata in una struttura specialistica o in ospedale, causando quindi un disagio al paziente.

L'associazione Amici di Simone è nata nel 2016 in ricordo di Simone Famiani, morto a 37 anni all'hospice. La moglie Laura Malizia e gli amici hanno dato vita al gruppo "che si occupa di malati oncologici e delle loro famiglie", senza mai dimenticare l'hospice. "È nato anche un rapporto di stima con la dottoressa Perazzini e la squadra che gestisce l'hospice" ha detto. "La nostra mission - ha spiegato ancora Malizia - è di occuparci dei malati oncologici e a sostegno delle loro famiglie portando un sostegno sia psicologico che materiale".

Sono state varie negli anni le donazioni fatte. L'ultima è quella dell'ecografo, apparecchio in grado di interfacciarsi con tutti gli smartphone. "Una risposta alle necessità della struttura", è stato sottolineato. La donazione include la formazione di due operatori con un corso dedicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA