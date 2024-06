A Terni i campionati europei senior di bocce raffa

Terni ospiterà i campionati europei senior di bocce nella disciplina raffa, che si terranno dal 18 al 22 giugno. Alla presentazione, a palazzo Spada, è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò.

La bocciofila Ternana-Prampolini ospiterà le gare individuali e di coppia mista, mentre alla polisportiva Boccaporco ci saranno le gare per i due titoli della specialità tiro di precisione.

Quindici le nazionali iscritte alla rassegna continentale e oltre 100 i partecipanti tra atleti, dirigenti e tecnici in lizza per i cinque titoli in palio nella disciplina raffa: individuale maschile, individuale femminile, coppia mista, tiro di precisione maschile, tiro di precisione femminile.

Alla conferenza stampa, oltre a Malagò, sono intervenuti Moreno Rosati (presidente Cer), Marco Giunio De Sanctis (presidente Fib), Flavio Siniscalchi (capo del Dipartimento per lo sport, Ministero per lo sport e i giovani), Umbro Brutti (presidente comitato organizzatore) e gli amministratori comunali Riccardo Corridore e Marco Schenardi.



