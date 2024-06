Istat, export dell'Umbria in calo dell'1.5% a inizio anno

Nel primo trimestre del 2024 le esportazioni in Umbria sono calate dell'1,5 per cento. E' quanto emerge dal report dell'Istat sull'export delle regioni italiane.

La contrazione è del 2,8% a livello nazionale e del 10,4 per il centro.

L'Umbria si trova in una posizione centrale, l'undicesima, della classifica per regioni. Peggio hanno fatto Piemonte, Emilia Romagna, Trento, Lombardia. Valle d'Aosta, Puglia, Veneto, Liguria, Basilicata e Marche.

In Umbria nel primo trimestre 2023 l'export ammontava a 1.438 milioni di euro, nello stesso periodo di quest'anno a 1.415 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA