Bori, l'Umbria vuole cambiare a partire dalla sanità

"L'Umbria vuole cambiare a partire dal tema della sanità che in questi anni di governo del centrodestra è stata fortemente privatizzata": lo ha affermato il segretario regionale Pd, Tommaso Bori, commentando i risultati delle elezioni amministrative, mettendo in evidenza "un buco di bilancio enorme per la Asl 1" e annunciando che "il ventesimo direttore generale della Asl 1 sta per dare le dimissioni anche se a quanto pare gli è stato chiesto di non farlo fino al ballottaggio".

"Lo voglio dire qua - ha proseguito - perché questo sarà un tema politico, la salute è un fatto politico ma lo è anche la gestione della cosa pubblica. La Asl 1 ha acquistato 13 milioni di euro di prestazioni dal privato e sembra che abbia attorno agli 80 milioni di euro di buco. Questa è l'idea di sanità pubblica e di salute che ha la destra".



