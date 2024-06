In Umbria affluenza europee in calo rispetto dato precedente

E' scesa di oltre 7 punti percentuali rispetto alla precedente consultazione l'affluenza al voto per le elezioni europee in Umbria secondo i dati riportati dal portale Eligendo. Alla chiusura dei seggi è stata infatti di poco superiore al 60,5 per cento contro il 67,53 delle passate elezioni.

In provincia di Perugia l'affluenza è stata appena sopra il 69 per cento e in quella di Terni ha sfiorato il 63.

E' stata invece del 79,4 per cento ai quattro seggi allestiti a Perugia per i "fuori sede".



