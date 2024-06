In Umbria affluenza comunali migliore delle europee

E' stata del 60,81 per cento l'affluenza definitiva in Umbria per le elezioni europee, 6,88 punti in meno rispetto al 2019. E' questo il dato definitivo relativo a tutte le mille sezioni della regione.

Un dato migliore è stato registrato per le comunali, 67,58, 66,98 in provincia di Perugia e 71,71 in quella di Terni.

Per le europee al contrario si è votato molto di più in provincia di Perugia dove si sono recati alle urne il 62,94 degli aventi diritto contro con il 54,66 di quella di Terni.

Ha toccato il 71,35 per cento l'affluenza nel capoluogo umbro dove si è votato anche per il sindaco (65,84 alle comunali). Hanno fatto ancora meglio Norcia con 81,24, Gubbio 74,11 e Foligno, 72,50.

E' stata invece del 79,4 per cento ai quattro seggi allestiti a Perugia per i "fuori sede".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA