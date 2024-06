Europee, Ap di Bandecchi non supera l'uno per cento

Eletto sindaco di Terni nel maggio di un anno fa con oltre 19 mila voti della sua coalizione, Stefano Bandecchi alle europee ha ottenute 2.312 preferenze in città. Con Alternativa popolare della quale è leader al 9,48, al 5,39 in provincia e 1,84 come dato regionale.

Il partito di Bandecchi non ha superato l'uno per cento dei voti in alcuna delle circoscrizioni per le europee. Andando dallo 0,33 per cento dell'Italia nord orientale allo 0,51 del centro. Con 0,39 come dato nazionale.



