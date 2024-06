De Luca (M5s), in Umbria riapriamo partite impensabili

"Quello che è evidente è che, vedi ad esempio Foligno, o Marsciano dove vinciamo al primo turno con un risultato sorprendente e devo dire entusiasmente, è evidente che riapriamo tutte partite che fino a qualche mese fa era impensabile riaprire": lo ha sottolineato Thomas De Luca, coordinatore M5s Umbria, in una dichiarazione nel comitato elettorale della coalizione "Alleanza per la Vittoria", a sostegno della candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

"Questo - ha aggiunto - è nei fatti il segno concreto e tangibile che il Patto Avanti sta dando una speranza di cambiamento agli umbri e gli umbri stanno manifestando chiaramente che questo è quello che vogliono anche in un'ottica di prospettiva".

De Luca ha quindi sottolineato i risultati positivi "anche nei piccoli comuni", citando il "dato emblematico di Montefalco, in casa della presidente Tesei dove dopo decenni cambia il colore politico e Collazzone dove Laura Antonelli ha vinto le elezioni anche in quel caso con un risultato veramente inaspettato. Così - ha detto - in tantissimi altri piccoli comuni".

"Come Movimento Cinque stelle - ha quindi osservato De Luca - devo dire che per quanto riguarda le elezioni europee, rispetto ad altri territori dove ha pesato l'astensione, abbiamo tenuto.

Per quanto riguarda le amministrative posso dire che anche in questo caso ci riteniamo soddisfatti dei risultati che stanno arrivando, ovviamente in una situazione, quella delle coalizioni che spesso storicamente non ci ha visto raggiungere risultati eccezionali, ma riusciamo a dare il nostro contributo per fare la differenza all'interno delle coalizioni. Questa per noi è la soddisfazione più importante", ha concluso.



