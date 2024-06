A Marsciano, quando sono state scrutinate 16 sezioni su 19, il candidato sindaco di centrosinistra ha superato il 52 per cento dei consensi, secondo quanto emerge dal portale "Eligendo".

Il nuovo sindaco sarà quindi Michele Moretti, mentre Francesca Mele, centrodestra, è ancora di poco sotto al 41 per cento. Fermo intorno al 7,30 per cento il candidato Sabatino Ranieri.



