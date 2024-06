Bandecchi attacca Vannacci, il prossimo che mi paragona...

Stefano Bandecchi contro Roberto Vannacci sui social. Il leader di Alternativa popolare ha postato su Instagram un video nel quale si scaglia contro il candidato della Lega.

"Vedo che questa massa di d... continuano tutti a fare campagna elettorale - afferma Bandecchi - e quindi vorrei essere chiaro: primo, il prossimo che mi paragona a quel d... di Vannacci (ho soldi a sufficienza per pagargli quello che non ha guadagnato con il secondo libro) lo mando a...". Il paragone, prosegue Bandecchi, "non può reggere, io non ho preso uno stipendio dallo Stato tutta la vita, io ho pagato milioni di stipendi; odio i razzisti e i codardi..."



