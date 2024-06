Scontro fra auto e moto, un morto al Trasimeno

Un motociclista di 47 anni, di Tuoro sul Trasimeno, è morto oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto nella vicina Passignano.

Secondo quanto si è appreso, la vittima era alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un'autovettura, in prossimità di un incrocio, nella zona industriale di Passignano sul Trasimeno. L'auto era condotta da un giovane di 25 anni, del posto, che sarebbe rimasto illeso.

Il quarantottenne è stato subito soccorso dai sanitari del 118, ma è morto per le ferite riportate. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso Nibbio.

Sulla dinamica e le cause dell'accaduto, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.



