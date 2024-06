Scoccia al Barton Park, godiamoci il momento di festa

"È un momento di festa e ce lo dobbiamo godere perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro e poi attenderemo il risultato delle urne": sono le prime parole della candidata sindaca di Perugia Margherita Scoccia per la coalizione di centrodestra e civici appena arrivata all'evento di chiusura della campagna elettorale. A poche ore delle elezioni dell'8 e 9 giugno candidati ed elettori si sono radunati al Barton Park.

E proprio sulle elezioni e l'affluenza al voto che a Perugia si sta profilando con alte percentuali ha afferrmato: "Questo significa che la città sta rispondendo ad un momento elettorale molto importante e al di là dei risultati è questa una nota di merito di Perugia che ha risvegliato un interesse politico anche importante rispetto alle medie nazionali". Scoccia non sa però se questo dato potrebbe favorire un candidato rispetto ad un'altro: "Questo lo possiamo vedere solo alla fine perché credo solo che ci sia la volontà di dare il proprio contributo alla città e questo significa che in questi anni l'amministrazione Romizi ha risvegliato il rapporto con i cittadini".

Un pensiero è arrivato anche per gli avversari: "Abbiamo avuto il coraggio e la forza delle nostre idee che abbiamo portato avanti con determinazione e se esce qualcosa da questi confronti è la chiarezza delle rispettive proposte".



