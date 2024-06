Busitalia, servizio a chiamata su prenotazione a Orvieto

Busitalia (Polo passeggeri gruppo Fs) introduce QuiBUS, un nuovo e innovativo servizio a chiamata che collega tutte le frazioni del comune di Orvieto con la stazione ferroviaria.

Il servizio, operativo dal 10 giugno tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, al costo di 1,30 euro (2 euro se acquistato a bordo), collegherà la stazione ferroviaria con tutte le frazioni del comune di Orvieto.

Per accedere al servizio è necessario prenotare chiamando il numero 0744 492775 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 19.00) il giorno precedente a quello in cui si intende viaggiare (per il lunedì la prenotazione va effettuata il venerdì precedente). Al momento della prenotazione occorre comunicare all'operatore l'orario dello spostamento desiderato, l'origine e la destinazione del viaggio e il numero di passeggeri.

L'abbonamento urbano di Orvieto dà diritto all'utilizzo del QuiBus previa prenotazione: i possessori di abbonamento devono specificare di essere abbonati al momento della prenotazione ed esibire l'abbonamento prima della salita a bordo.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it



