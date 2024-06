Attivo un servizio bus durante i lavori sulla ex Fcu

Dal 16 giugno all'8 settembre sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Città di Castello-Perugia Ponte San Giovanni, che determineranno un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri. Durante lo svolgimento dei lavori, per il trasporto del Regionale di Trenitalia, società del Polo passeggeri del gruppo Fs, ci sarà il servizio con corse bus i cui tempi di viaggio saranno equivalenti a quelli in treno.

Sull'intera tratta normalmente aperta all'esercizio ferroviario (Perugia Sant'Anna-Perugia Ponte San Giovanni-Città di Castello) la mobilità sarà assicurata con corse bus che manterranno di norma gli orari di partenza dei collegamenti dalla stazione di origine. Complessivamente saranno 21 le corse bus nei giorni feriali e dieci nei festivi.

Sulla restante parte della linea (Perugia Ponte San Giovanni-Terni) sono confermate 18 corse al giorno nei feriali e otto nei festivi.

In totale attivi sull'intera linea 39 bus al giorno nei giorni feriali e 18 nei festivi. Le modifiche orarie manterranno la possibilità di interscambio tra linea Ifru (Infrastruttura ferroviaria regionale umbra) e linea nazionale nel nodo di Perugia Ponte San Giovanni. Nonostante il cambio orario (estivo), in vigore dal 9 giugno, i treni della linea Perugia Sant'Anna-Città di Castello, continueranno a circolare fino al 15 giugno con orario invernale che prevede 31 treni nei giorni feriali e 11 nei festivi.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Gli addetti all'Assistenza e alla Biglietteria forniranno supporto ai clienti nelle principali stazioni interessate dalle rimodulazioni di orario ed a bordo dei treni umbri.



