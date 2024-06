È stata deliberata oggi dalla Giunta regionale la "Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale - Resoconto legislatura 2019-2024" il cui iter ora prevede la trasmissione all'Assemblea legislativa e alla Corte dei Conti.

La Relazione in questione - riferisce un comunicato dell'ente - si caratterizza per la rappresentazione dei risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche regionali non solo dell'anno passato, ma dell'intero mandato, proponendosi così di essere strumento trasparente per rendere conto alla collettività delle proprie azioni e degli effetti prodotti.

"Quella che si va concludendo - emerge dal documento - è una legislatura caratterizzata da un susseguirsi di eventi eccezionali come la pandemia, la guerra in Ucraina, l'inflazione ed il riaccendersi degli scontri in Medio Oriente che hanno provocato, e stanno provocando, profonde crisi internazionali.

Nonostante questo, l'Umbria ha fatto registrare dati positivi nei principali indicatori economici che vanno dalla ripresa del Prodotto interno lordo, alla disoccupazione ormai ai minimi storici, ad una significativa crescita dell'attrattività.

Una attenta politica regionale ha permesso, tra l'altro, di affrontare questo complesso periodo mettendo in campo sostegni economici alle imprese, tarati sulle esigenze locali e sostegni alle famiglie in misura mai realizzata in precedenza, attraverso un'ampia gamma di misure di welfare, un utilizzo funzionale dei fondi europei in tutti i settori coinvolti, nonché ha permesso di cogliere l'opportunità Pnrr intercettando numerose risorse, ben sopra la media nazionale pro-capite. In questi anni, anche grazie all'uso virtuoso dei Fondi europei, si sono realizzate e/o programmate opere infrastrutturali fondamentali per superare l'isolamento a cui la regione è stata a lungo sottoposta (come ad esempio il rilancio dell'aeroporto, la progressiva riattivazione della Fcu, la progettazione di una stazione ferroviaria dedicata allo stesso Aeroporto internazionale dell'Umbria etc), si è evitato un riparto dei fondi dell'agricoltura che avrebbe fortemente penalizzato l'Umbria, vi è stata una promozione del territorio e una attenta politica sui grandi eventi che sono stati di fatto ulteriori attrattori turistici, si è affrontato il Covid partendo da una situazione strutturale non adeguata alla crisi pandemica, si è accelerato - partendo dalla rimozione delle macerie - sul fronte ricostruzione post sisma 2016 con risultati numericamente tangibili, si sono affrontati dossier complessi come il comparto Monteluce di Perugia, Comunità Montane e Arvedi -Ast.



