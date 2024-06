Ferdinandi, con noi una città green sarà realtà

"Oggi è la la Giornata mondiale dell'ambiente, e le città possono fare moltissimo per la sostenibilità ambientale. Nel nostro programma che ieri abbiamo restituito nella tappa di Ponte Felcino, vogliamo rivedere innanzitutto il sistema di smaltimento dei rifiuti attraverso l'adozione della tariffa puntuale e così: chi meno spreca, meno paga. E con uno Sportello Energia il Comune si impegnerà a fare orientamento e informazione per la creazione di comunità energetiche rinnovabili": è quanto dichiara in una nota la candidata a sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi "La responsabilità di una sindaca è anche proteggere e valorizzare l'ambiente della città - aggiunge - perché è da qui che inizia una migliore qualità della vita".

"Non è più accettabile - prosegue - che a Perugia la cura del verde pubblico dipenda quasi esclusivamente della generosità e dall'impegno dalle associazioni di cittadini. È ora di realizzare un circuito di verde urbano che protegga i nostri parchi e promuova la salute di tutti e tutte".

"Ieri - conclude Ferdinandi - dopo 13 appuntamenti di restituzione dei temi programmatici, abbiamo parlato di questo, di una città che recupera spazi verdi, recupera attenzione alle risorse naturali attraverso l'adozione del modello della città spugna: abbiamo concluso così l'ultima tappa proprio sull'ambiente a Ponte Felcino, accanto a un gioiello da tutelare: il bosco didattico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA