Corsa a 5 per il nuovo sindaco di Perugia

E' una corsa a cinque quella per il nuovo sindaco di Perugia. Due candidate e tre candidati si sfidano infatti per la successione ad Andrea Romizi, l'avvocato di Forza Italia reduce da due mandati (quindi non più ricandidabile) che conquistò dieci anni fa per il centrodestra il Comune da sempre roccaforte della sinistra.

In lizza ci sono 19 liste e 572 aspiranti consiglieri. A guidare centrodestra e centrosinistra ci sono due donne, Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi, entrambe appoggiate da formazioni civiche. Se dovessero prevalere loro, il capoluogo umbro avrà la prima sindaca della sua storia.

Scoccia ha l'appoggio di otto liste e 230 candidati, Ferdinandi, sette liste e 222 candidati. Ci sono poi Massimo Monni, che può contare su un'unica lista (32 candidati), Leonardo Caponi (32 candidati) e Davide Baiocco ha due liste al seguito (56 candidati).

Delle sette liste a sostegno della candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi, psicologa, Cavaliere al Merito della Repubblica per il suo contributo nella "promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatrici", fanno parte Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra, che hanno dato vita a una sorta di campo largo, ma anche "Pensa Perugia", con i simboli di Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico, le due liste civiche "Orchestra per la Vittoria", "Anima Perugia" e "Perugia per la sanità pubblica".

Scoccia, architetta, assessore all'Urbanistica uscente, è appoggiata dal suo partito Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia con la lista "Fare Perugia", quella dove campeggia il nome del sindaco uscente. Della coalizione fanno parte anche "Perugia Civica", "Progetto Perugia", "Futuro Giovani", "Perugia Amica" e l'Udc.

Massimo Monni si presenta con "Perugia Merita", appoggiata da Psi, Italia Viva e Tempi Nuovi - Popolari Uniti.

Con il simbolo del Pci, cui è stata aggiunta la scritta "Perugia contro guerra e neoliberismo", è in lizza Leonardo Caponi.

Come sindaco corre anche l'ex centrocampista del Perugia Davide Baiocco. Dopo che il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha ritirato dalle elezioni perugine Alternativa popolare, che inizialmente l'appoggiava, ora può contare su "Forza Perugia" e "Alternativa Riformista-Italexit".



