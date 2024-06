Un piano per la mobilità sostenibile per i giorni della fioritura di Castelluccio di Norcia. Lo annuncia l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, in vista del ripetersi del grande spettacolo naturale che ogni anno, tra giugno e luglio, richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo. L'Ente fa sapere che non è stato ancora redatto il piano, ma sono in corso le interlocuzioni con le amministrazioni comunali interessate dal grande afflusso di turisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA