Bevagna si immerge nel Medioevo con il Mercato delle Gaite

Bevagna tornerà a vivere l'atmosfera del Medioevo dal 19 al 30 giugno con la 35/a edizione del Mercato delle Gaite. Quest'anno lo farà con la novità della cerimonia inaugurale "Il risveglio di Mevania" che si terrà il 16 giugno, nella domenica precedente l'evento. Una anteprima che porterà in scena il giuramento del Podestà sugli statuti e l'ingresso delle arti nella platea magna.

L'evento, un vero e proprio viaggio nella storia, è stato presentato nel salone d'onore di palazzo Donini, a Perugia, alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei. "Questa manifestazione - ha detto Tesei - è un fiore all'occhiello dell'Umbria ed ha visto una crescita esponenziale. Il Mercato delle Gaite rientra a pieno titolo fra i grandi eventi della nostra regione". In occasione della presentazione in Regione è stato svelato il palio che sarà consegnato al vincitore dell'edizione. Si tratta di un'opera realizzata dall'artista fiorentina Camilla Bargellini intitolata "Omobono, S'Omobono, Sant'Omobono". A illustrare il programma e il valore dell'evento sono stati il presidente dell'associazione Mercato delle Gaite Giuseppe Proietti e Annarita Falsacappa, sindaca di Bevagna.

Taverne, itinerari guidati, laboratori ed esibizioni itineranti oltre che spettacoli con duelli e sfide. Tutto riporterà il borgo al periodo fra il 1250 e il 1350 con una "festa per tutti ed una appassionante competizione tra i popoli delle quattro Gaite".

Proietti ha parlato di "una ricostruzione unica nel suo genere, una manifestazione che per l'Umbria rappresenta una ricchezza di inestimabile valore". Falsacappa ha evidenziato il valore della manifestazione che "ha fatto conoscere ed apprezzare Bevagna" dove "chi viene, ritorna". È il risvolto turistico dell'evento, promosso in collaborazione con I Borghi più belli d'Italia.

Il programma completo con tutti gli appuntamenti è consultabile nel sito ufficiale www.mercatodellegaite.it.





