Ferdinandi e Stefania Proietti dialogano sulla pace

Si intitola "Abbattere muri, costruire ponti per una città di pace" l'incontro dell'Alleanza per la Vittoria, che sostiene Vittoria Ferdinandi candidata sindaca di Perugia, previsto per domenica 2 giugno nel capoluogo umbro.

L'appuntamento è per le ore 16.00 al Parco di Santa Margherita. Degli orizzonti di pace la candidata Vittoria Ferdinandi discuterà con la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, Patrizia Spada direttrice di Tamat Ong e Mario Giro, già vice ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale. Al centro dell'iniziativa la volontà di rendere Perugia e Assisi le Capitali mondiali della pace e della cooperazione internazionale, seguendo l'esempio di Capitini. Un impegno che vuole andare oltre i confini dell'Umbria, diventando punto di riferimento nell'abbattimento dei muri e nella costruzione dei ponti.



