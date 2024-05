Limitazioni alla vendita di bevande a Perugia

E' stata emessa a Perugia in data 27 maggio 2024, l'ordinanza sindacale numero 809 che prevede limitazioni alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle zone del centro storico e di Fontivegge, nonché il divieto di detenzione di bevande alcoliche per il consumo in area pubblica nella sola Fontivegge.

Il provvedimento - spiega il Comune - si è reso necessario in relazione ad una nota trasmessa dalla Questura di Perugia nella quale si segnalavano fenomeni di microcriminalità commessi da persone in stato di intossicazione da stupefacenti o da bevande alcoliche.

In particolare con l'ordinanza emessa si dispone dal 29 maggio 2024 al 31 ottobre 2024: il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, nonché ai titolari di circoli privati operanti nella zona del centro storico e di Fontivegge, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo; il divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato nell'area di Fontivegge, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 450 euro.



