Alessandrini, 'salva casa' accelera ricostruzione post sisma

"Il decreto 'Salva casa' voluto dal Ministro Matteo Salvini e approvato dal Consiglio dei ministri, libera milioni di italiani dalla burocrazia e consente alla ricostruzione post sisma un'importante accelerazione": così la candidata alle elezioni europee per la Lega, Valeria Alessandrini e il segretario della Valnerina, Valentina Fausti.

"Grazie alla presidente Donatella Tesei e al Governo di centrodestra - sostengono in una nota -, in Valnerina la ricostruzione annunciata, ma mai avviata dalla sinistra, non solo è iniziata, ma sta procedendo rapidamente, e ora, grazie al ministro Salvini, molte pratiche verranno ulteriormente sveltite, grazie anche alla possibilità di regolarizzare piccole difformità edilizie. Mentre l'Europa complica la vita agli italiani, la Lega, con concretezza e buonsenso - concludono Alessandrini e Fausti -, si adopera ottenendo risultati significativi per semplificarla".



