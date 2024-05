Un caso di Dengue in piazza Morlacchi a Perugia

E' stato segnalato un caso accertato di febbre virale, denominata Dengue trasmessa da zanzara del genere Aedes, in corrispondenza dell'area cittadina di piazza Morlacchi, a Perugia.

Secondo quanto si è appreso, le condizioni di salute della persona colpita sono buone.

Il Comune - riferisce una sua nota - ha quindi emesso un'ordinanza che dispone lo svolgimento, a cura del Dipartimento di prevenzione dell'Usl Umbria 1 - di interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, domani, 25 maggio 2024, dalle 3.00 della notte alle ore 05.00 del mattino, in corrispondenza di aree pubbliche site lungo l'area di piazza Morlacchi e vie limitrofe.

In base a quanto riferito da fonti sanitarie, si tratta di un caso di Dengue da importazione.



