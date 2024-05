Monni, 'Perugia Merita sarà la forza determinante'

"Perugia Merita sarà la forza determinante per l'elezione del sindaco del capoluogo umbro": è quanto afferma Massimo Monni, candidato sindaco per la lista Perugia Merita, commentando i dati del sondaggio uscito il 23 maggio 2024 sulla propensione al voto alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Commissionato dalla testata giornalistica Umbria Journal, in collaborazione con l'agenzia Tgc Eventi, il sondaggio è stato realizzato dall'Istituto demoscopico Lab21.01, sotto la guida del direttore generale professor Baldassarri. .

"Con una percentuale del 6,1% (con una forbice che va dal 5,1 al 7,1 %), i risultati - evidenzia Monni in una sua nota - ci vedono come una forza decisiva in uno scenario nel quale le due candidate, di destra, Margherita Scoccia (che oscilla tra il 43,6 e il 47,6%), e di sinistra, Vittoria Ferdinandi (tra il 42,8 e il 46,8%), sono testa a testa con una distanza pari a meno di un punto percentuale".

"Per quanto riguarda i temi più sentiti dai cittadini - evidenzia Monni - riflettono le priorità al centro del nostro programma quali la sicurezza, il degrado urbano, l'inquinamento e il problema dell'occupazione e del lavoro, che noi leghiamo indissolubilmente allo sviluppo economico e alla necessità di incentivare e sostenere gli investimenti da parte delle imprese".

"Non sfugge e non stupisce - conclude il candidato sindaco di Perugia Merita - che il 30% di coloro che dichiarano che andranno al voto sono ancora indecisi pertanto, come afferma lo stesso professor Baldassari nel commentare i dati, saranno determinanti gli ultimi giorni della campagna elettorale, giorni che noi siamo intenzionati ad utilizzare al meglio per motivare ad andare al voto anche chi, nelle intenzioni, non intende farlo. Sono solito prendere i sondaggi con le pinze, e lo faccio anche in questo caso. Ma al di là dei numeri, che peraltro i diversi sondaggi effettuati ci restituiscono in modo decisamente disomogeneo, sono convinto che Perugia Merita, come forza di centro alternativa al radicalismo estremo della destra e della sinistra, sarà in grado di fare un ottimo risultato determinando il sindaco di Perugia. Per le scelte da prendere, lo ribadisco ancora, attendiamo il responso che uscirà dal voto dell'8 e 9 giugno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA