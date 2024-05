La polizia di Stato celebra la Giornata della legalità

In occasione della Giornata della legalità e del 32/o anniversario dalla strage di Capaci, a Città di Castello il personale della polizia di Stato, insieme agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha voluto ricordare i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme ai poliziotti delle scorte, caduti nella lotta contro la mafia.

La presenza del sindaco Luca Secondi, dell'assessore alle politiche sociali, Letizia Guerri, del dirigente del commissariato di Città di Castello, Dario Lemmi, ha voluto ribadire - sottolinea una noya della questura - l'impegno della polizia di Stato e dell'amministrazione comunale nel ricordo di quanti sono caduti nell'adempimento del proprio dovere e nel contrasto a ogni forma di illegalità e ingiustizia.

Dopo il saluto del sindaco, è stato trasmesso - nel Nuovo cinema Città di Castello, un video in memoria delle vittime della strage di Capaci. Il dirigente del commissariato e l'Ispettore della polizia di Stato Giancarlo Salvadori hanno quindi tenuto una lezione "finalizzata a sottolineare l'importanza del ricordo dell'estremo sacrificio di tutte le vittime delle stragi di mafia, che hanno donato la propria vita per la sicurezza e la democrazia del Paese".

Il dirigente Lemmi ha anche ribadito l'importanza della formazione intesa "come curiosità da nutrire e cultura da alimentare", sottolineando l'importanza dello studio della costituzione come "guida in ogni singola attività del cittadino".

"Una giornata dal forte impatto emotivo - conclude la nota della questura - che, certamente, rimarrà nelle menti e nei cuori dei giovani studenti del Tifernate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA