Fora, bene la Giunta su tariffe delle strutture socio-sanitarie

"Dopo un lungo percorso di partecipazione, la Giunta regionale martedì ha approvato il nuovo regolamento che definisce le tariffe per le strutture socio sanitarie della nostra regione. Un passo decisivo, atteso da anni dai gestori delle strutture, visto che le tariffe con cui venivano pagati dagli enti pubblici i servizi erano ferme da oltre dieci anni": è quanto afferma in una sua nota Andrea Fora, consigliere regionale di Patto civico per l'Umbria.

"Mi sono fatto più volte portavoce delle istanze dei soggetti gestori e della cooperazione sociale in questi anni in Consiglio regionale - ricorda Fora - e ho lavorato affinché finalmente si arrivasse a riconoscere la qualità del lavoro e dei servizi di welfare rivolti alle persone più fragili e agli anziani. Dopo l'approvazione recente della legge regionale sulla qualità del lavoro e degli appalti, che interviene per evitare le pratiche del massimo ribasso nei servizi di welfare, un unicum a livello nazionale, l'atto di ieri rappresenta una svolta fondamentale per il welfare umbro".

"L'attenzione alla fragilità e ai bisogni delle persone anziane, che ho più volte chiesto alla Giunta, oltre che al sostegno ad un settore, quello dell'economia sociale e della cooperazione che tanto ha sofferto in questi ultimi anni, ha trovato risposte - sottolinea il consigliere - attraverso un adeguamento tariffario che si profila essere uno dei più significativi condotti dalle Regioni italiane. Oggi è una bella giornata per il sociale e per il terzo settore. E per me il segno tangibile che il lavoro collaborativo, propositivo e a fianco del territorio paga".



