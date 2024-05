Schlein, l'Europa che vogliamo è più sociale

"L'Europa che vogliamo è più sociale, che metta al centro investimenti comuni per ridurre le diseguaglianze a partire dalla sanità pubblica": è quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Città della Pieve in vista del voto di giugno, "Questa destra parla tanto di famiglie, in particolare di famiglia, ma non c'è una tradizionale, ce ne sono tante e tutte vanno difese nei loro diritti e nel contributo che vogliono portare alla società", ha sottolineato.

"L'Europa che vogliamo - ha sostenuto Schlein - continua quindi nel solco degli investimenti comuni. Vogliamo un'Europa più unita, che non subisce più i veti del più piccolo degli Stati che vuole continuare a essere un paradiso fiscale e questo non lo accettiamo. Vogliamo un'Europa che prende una sola voce e forte anche in politica estera e di difesa comune per contribuire a percorsi di pace e oggi c'è un disperato bisogno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA