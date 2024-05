Da Regione 'costanti sollecitazioni' per lavori ferroviari

Facendo seguito alle "ulteriori e costanti sollecitazioni da parte della Regione per garantire nel miglior modo possibile i collegamenti durante i lavori di potenziamento in corso sulla linea ferroviaria Orte-Falconara, è stata comunicata oggi da Trenitalia e RFI una nuova rimodulazione dei servizi per i passeggeri nelle tratte fra Foligno e Terni e tra Terni ed Orte". Lo ha reso noto la Regione con un comunicato.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche si era attivato non appena sono stati pianificati "gli indispensabili e importanti interventi sulla linea e aperto ben prima dell'avvio dei lavori un tavolo di confronto con Trenitalia e Rfi, con una interlocuzione costante anche con il coordinamento Comitati pendolari e impegnando le migliori professionalità, al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche per andare incontro alle esigenze dei pendolari e di tutti gli utenti del servizio ferroviario". La Regione, tramite l'assessore competente, "continuerà a fare quanto di sua competenza, con la massima attenzione, fino al termine dei lavori, entro tre settimane, affinché si garantiscano i migliori servizi".

"Inaccettabili - si legge ancora nella nota della Regione - le critiche strumentali che non tengono conto non solo dell'assoluta validità dei lavori in fase avanzata di realizzazione, dei rilevanti vantaggi in termini di sicurezza e maggiore puntualità, del potenziamento dell'intero sistema dei trasporti ferroviari cui la Giunta sta lavorando con risultati straordinari in soli quattro anni difficilissimi".



