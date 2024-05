La Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessorato al Bilancio, ha approvato il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023: il testo che ha ricevuto il via libera da parte dell'esecutivo, evidenzia risultanze significative dal punto di vista della solidità del bilancio regionale alla luce dell'avanzo di competenza pari ad oltre 82 milioni di euro, e del soddisfacimento degli indicatori di equilibrio previsti dalla normativa, (competenza, bilancio, complessivi), tutti positivi. E' quanto riferisce un comunicato dell'ente.

"Nonostante gli impatti inflattivi derivanti dal ciclo economico - prosegue il comunicato - la politica di prudente gestione delle risorse finanziarie di questi anni messe in atto dall'Assessorato al Bilancio ha consentito di spesare integralmente gli investimenti propri della Regione Umbria nel 2023.

Al tempo stesso, i risultati conseguiti in questi anni e da ultimo nel 2023, consentono la completa definizione dei rapporti pregressi con le Province, oltre che la copertura degli oneri relativi alle funzioni inerenti la viabilità regionale per un complessivo di risorse per circa 20 milioni di euro, di cui l'amministrazione regionale si è fatta carico negli ultimi tre anni.

I risultati conseguiti inoltre, sono anche frutto dell'efficientamento e contenimento delle spese di funzionamento e del costo del personale, invariato rispetto allo scorso anno, anche al fine di assicurare spazi adeguati agli interventi regionali in termini sostegno alle amministrazioni locali ed al sistema economico".

Sul fronte delle entrate il documento approvato evidenzia la stabilità delle entrate tributarie, in particolare Irap, addizionale Irpef e tassa di circolazione automobilistica, in coerenza con le politiche fiscali regionali improntate all'invarianza della pressione fiscale ed al recupero dell'evasione.

Anche dal punto di vista dei risultati in termini economico-patrimoniali, il rendiconto 2023 rappresenta una situazione positiva con un risultato di esercizio pari ad oltre 75 milioni di euro "che testimonia la solidità del bilancio - sottolinea l'ente - rappresentata da ultimo dall'incremento del patrimonio netto che passa dai 481 milioni di euro del 2022 ad oltre 567 milioni di euro nell'esercizio 2023. Tutto ciò dimostra il grande lavoro fatto per mantenere i conti in ordine, con una gestione prudente ed efficace, che ha portato ad avere buoni risultati che migliorati negli anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA