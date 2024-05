A Perugia la preselezione di FameLab, il talent della scienza

Si svolgerà martedì 14 maggio a Perugia la preselezione di FameLab, coordinata dall'Università degli Studi di Perugia. Si tratta del primo talent della scienza, una competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatrici e ricercatori e studentesse e studenti universitari.

I partecipanti avranno tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che raccontano con chiarezza, esattezza e carisma.

Quest'anno sono 12 le città partecipanti: Ancona, Bari, Brescia, Camerino, Catania, Cosenza, Ferrara, Genova, Roma, Torino, Trieste e Perugia.

Domani - spiega l'Università in un comunicato - saranno preselezionati, nel capoluogo umbro, coloro che parteciperanno, a giugno, alla FameLab Masterclass, un'intensiva scuola in comunicazione della scienza internazionale in vista della finale nazionale che si svolgerà a settembre/ottobre e della finale internazionale di Cheltenham prevista per novembre.

A prendere parte alle selezioni di Perugia saranno: Giulia Quaglia, Rtd settore modelli e metodologie per le scienze chimiche, tema dell'intervento: chimica in cucina e nanomateriali; Jessica Di Mario, dottoranda settore biotecnologie agrarie e ambientali, tema dell'intervento Linguaggio delle api e bioraffineria e riutilizzo materiali; Roberta Russo, dottoranda settore tecnologia farmaceutica e nutraceutica, tema dell'intervento ambito della nutrizione; Abdul Rehman Soomro, dottorando settore energia e sviluppo sostenibile, tema dell'intervento problema del cambiamento climatico e possibili soluzioni per contrastarlo. In lingua inglese.

Il primo e secondo classificato delle selezioni locali potranno partecipare a una masterclass sulla comunicazione della scienza ed accederanno alla finale nazionale che si terrà tra settembre e ottobre.

La masterclass, invece, si terrà a Perugia dal 21 al 23 giugno e vedrà la partecipazione di Wendy Sadler di Science Made Simple.

Il vincitore di Famelab Italia 2024 parteciperà alla selezione internazionale che si terrà a novembre 2024 alla quale parteciperanno tutti i paesi coinvolti nella competizione.





