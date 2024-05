Un arresto per aggressione alla compagna

E' accusato di avere aggredito la compagna, procurandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, un trentasettenne di Todi arrestato dai carabinieri della locale compagnia per maltrattamenti in famiglia.

L'indagine è partita dalla denuncia-querela sporta dalla donna che - riferisce l'Arma - in uno degli ultimi presunti episodi di violenza segnalati ha dovuto far ricorso alle cure dei medici. Gli investigatori hanno quindi ricostruito quella che definiscono "la rete sistematica di episodi di maltrattamenti" che la compagna del tuderte "era costretta a subire ormai da molto tempo".

La donna è stata accolta nella "stanza tutta per sé" della caserma, appositamente allestita e inaugurata solo pochi giorni orsono, nell'ambito del progetto previsto dal protocollo d'intesa stipulato dall'Unione Italiana dell'associazione Soroptimist international con l'Arma dei carabinieri.



