Prisco, De Luca insulta in maniera meschina don Patriciello

"De Luca insulta in maniera meschina Don Maurizio Patriciello, definendolo il 'Pippo Baudo dell'area nord di Napoli'. Un attacco intollerabile nei confronti di un uomo che da anni si batte contro la camorra per assicurare un futuro al suo territorio e che dovrebbe ricevere, in primis dal presidente della sua Regione, tutto l'appoggio e il sostegno possibile. A Don Patriciello tutta la mia solidarietà per questo vile attacco": è quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.



