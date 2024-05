Tesei, per aeroporto Umbria straordinario volume passeggeri

La presidente della Regione Donatella Tesei è "molto soddisfatta per i risultati raggiunti da Sase nel 2023 che da un lato vedono lo straordinario volume di passeggeri e il netto tasso di crescita, e dall'altro lato registrano obiettivi economici finanziari di assoluto rilievo per il terzo anno consecutivo". Lo ha detto al termine dell'assemblea della società che gestisce l'aeroporto internazionale dell'Umbria.

Per Tesei i risultati economici sono "segno concreto di un risanamento solido e stabile". "Senza dimenticare, inoltre - ha aggiunto -, l'elevate soddisfazione espressa dai passeggeri dello scalo umbro seppur in un anno di grande incremento dei flussi. Tutti risultati che centrano in anticipo quelli che erano gli obiettivi del piano industriale e che dunque permetteranno di mettere all'ordine del giorno della prossima assemblea il nuovo piano, momento in cui parleremo concretamente del futuro, dell'ampliamento dello scalo e delle nuove sfide che ci aspettano".

"Voglio infine esprimere una nota di grande soddisfazione - ha affermato la presidente - per la predisposizione da parte di Sase del bilancio di sostenibilità, che era uno degli obiettivi che avevamo dato due anni fa alle nostre 18 partecipate regionali, quando la Regione Umbria si è posta come portabandiera nazionale proprio nel campo della sostenibilità".





