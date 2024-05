Hit parade, Tedua fa tris, primo in album, singoli e vinili

Vola subito al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, Paradiso - La Divina Commedia Deluxe, l'ultimo capitolo dell'album da record di Tedua La Divina Commedia, quintuplo disco di platino in meno di un anno e le cui tracce sono tutte certificate. L'album è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge Parole vuote (La Solitudine) feat. Capo Plaza, uscito a novembre scorso. Tante le collaborazioni: Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l'intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme. Il rapper fa tris e conquista anche la vetta dei vinili e quella dei singoli con Beatrice in duetto con Annalisa. Scalzato dalla vetta Altrove, il nuovo e sesto album di inediti di Ultimo. In terza posizione Tony Effe che guadagna due posizioni con Icon, rispetto a sette giorni fa.

Stabile al quarto posto Capo Plaza con Ferite, davanti a due new entry: la prima è Gigi D'Alessio che nel nuovo lavoro Fra, tra brani inediti e hit rivisitate, si fa accompagnare da Alessandra Amoroso, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè e da suo figlio LDA, la seconda è Holden, il giovane cantautore finalista del talent di Canale 5, Amici, appena concluso, con il disco che porta il suo nome, Joseph.

Scivola al settimo posto (era seconda una settimana fa), Billie Eilish con Hit me Hard and Soft, scritto dalla cantante con il fratello Finneas, suo storico collaboratore, che ha anche prodotto il disco. Resiste Rose Villain con Radio Sakura, ottava questo weekend.

Chiudono la top ten Baby Gang con L'Angelo del Male e Kid Yugi con I Nomi del Diavolo.



