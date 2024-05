Prisco, Governo massimizza operatività vigili del fuoco

E' un provvedimento "che consentirà di massimizzare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" quello varato dal Consiglio dei ministri. Lo ha sostenuto il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco. Il quale, in una nota, ha parlato di "1.269 capi squadra che saranno immessi in servizio con procedure più rapide, frutto della riduzione a cinque settimane del corso di formazione".

"Si tratta - ha spiegato Prisco - di figure professionali essenziali per le attività di coordinamento delle squadre di intervento, funzionali a fronteggiare in maniera sempre più efficiente interventi ordinari e calamità. Una carenza cronica che le organizzazioni sindacali rappresentano da tempo e che si colma con urgenza. Un altro provvedimento, questo, che risponde al potenziamento del dispositivo di soccorso in tutto territorio nazionale, attraverso l'impiego di risorse finanziarie e umane per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, a tutela delle persone, dei beni e del territorio".

"Nello stesso provvedimento del CdM - ha annunciato ancora il sottosegretario - si valorizza anche il personale specialistico dei vigili del fuoco il cui rinnovo contrattuale era bloccato a causa di una stortura normativa: diamo così una risposta concreta al personale del reparto volo, nautico e sommozzatori, che consente di garantire il massimo della funzionalità dei nuclei specialistici".



